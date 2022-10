Drei Tage Messeflair in St. Ingbert : Licht und Schatten bei Ingobertusmesse

eIN Blick auf das Geschehen der Ingobertusmesse in der St. Ingberter Stadthalle. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Gerade am Samstag war der Besucherandrang nicht so wie erhofft. Wir haben uns auf dem Gelände umgeschaut und Stimmen gesammelt.

„Man spürt die Zurückhaltung deutlich. Man sieht den Leuten an, dass sie überlegen, ob sie etwas kaufen sollen oder nicht“, kommentiert Sabine Lenhart am Sonntagnachmittag das Verhalten der Besucher. Die Inhaberin von Luxusgut, der Manufaktur für Brotaufstriche und Saucen, befindet sich mit ihrem Stand auf dem Biosphärenmarkt, der parallel zur Ingobertusmesse im Kuppelsaal des Rathauses stattfindet.

Ihre Produkte gehören zu den Dingen, auf die man schnell meint, verzichten zu können, wenn das Geld knapper wird, so die St. Ingberterin. Der Samstag sei außerordentlich schlecht und sehr ruhig gewesen, sagte die Unternehmerin. Eine Rückmeldung, die wir bei unserem Messerundgang noch öfters hören werden. „Wir haben den gleichen Zuspruch wie immer. Unsere Stammkundschaft ist uns treu“, sagt Martina Lindt, die auf der Bühne der Stadthalle einen Weinstand mit Verkostung betreibt. Sie ist schon zehn Jahre immer an der gleichen Stelle. „Wir haben Sachen, die Sie sonst wo kaum noch oder gar nicht bekommen: liebliche Weine und Sekt mit Schokolade“, so die Frau. Weiter vorne, am Treppenabgang, hat die Deutsche Bundesbank ihren Stand. „Die Scheine sind täuschend echt. Da merkt man gar nicht, ob es eine Fälschung ist“, gibt sich Friedbert Müller aus Zweibrücken völlig überrascht über die täuschend echten Banknoten.

In der Stadthalle war das Angebot von Schmuck über Bekleidung bis zu Küchen breit gefächert. „Gestern war nicht viel los. Aber samstags ist es nie viel. Heute macht der verkaufsoffene Sonntag viel aus“, sagt Jürgen Blickenddörfer. Der Mann aus Winnweiler in der Pfalz kommt bereits seit acht Jahren auf die Ingobertusmesse und verkauft Barfußschuhe sowie Naturschlafsysteme. „So viel Natur wie nur möglich“, so der Verkäufer. In der Ingobertushalle nebenan liegt der Schwerpunkt bei Haus und Bau. „Wir spüren die Krise. Die Leute warten alle ab. Auch, wenn sie das Geld haben. Keiner weiß, wie es weitergeht und alle haben Angst. Dennoch bin ich zuversichtlich“, beschreibt ein St. Ingberter Handwerker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, die Situation.

Derweil haben sich an den Würstchenständen auf dem Außengelände Schlangen gebildet. Die St. Ingbert Band Hugo’s Corner spielt unter der seitlichen Überdachung des Rathauses. Nebenan versucht ein Junge auf einem Gabelstapler, einen Ball in den Korb zu lancieren. Neu in diesem Jahr waren zwei weitere Zelte. Das eine direkt hinter dem Rathaus hatte den Schwerpunkt Immobilien, Finanzierung und Versicherung. „Mir ist es hier drin einfach zu warm. Ich gehe lieber wieder nach draußen“, meinte Joachim Hofer aus Blieskastel. Sein Ziel wegen des aufkommenden Regens war kurz danach wieder ein anderes Zelt. Dieses Mal das der Scherer-Gruppe, welches größer war.

Hier waren Sportwagen von Maserati und Porsche die Besuchermagneten. „Heute ist durchgehend sehr viel los. Die Leute haben Interesse an Elektro-Mobilität und interessieren sich für die Camping-Fahrzeuge“, sagte Benito Müller freudig, bei der Scherer-Gruppe im Bereich Maserati aktiv. „Wir hoffen auf den Montag, da soll der Regen weniger werden“, meinte ein anderer Kollege kurz danach auf dem Außengelände. Das war für die anderen Autohändler, die im Zelt auf dem Marktplatz standen, zu diesem Zeitpunkt zweitrangig.

Auf dem Außengelände hinter dem Rathaus war einiges los. Foto: Jörg Martin

Im Zelt auf dem Marktplatz prägten Fahrzeuge das Bild. Foto: Jörg Martin