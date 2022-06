Lesung in St. Ingbert : Eine Lesematinee mit Zorro, dem Mops

St Ingbert Die Leipziger Autorin und Dresdener Stadtschreiberin Katharina Bendixen las vor St. Ingberter Grundschülern.

Katharina Bendixen studierte Buchwissenschaft und Hispanistik in Leipzig und Alicante und lebt als freie Autorin mit ihrer Familie in Sachsen. Sie schreibt Texte sowohl für Kinder als auch Erwachsene und erhielt diverse Auszeichnungen, unter anderem auch für ihre erste Kinderbuchreihe „Zorro, der Mops“, die von einem kleinen Hund mit Ringelschwanz und Schlappohren handelt.

Katharina Bendixens Kinderbuchlesungen sind gleichermaßen lustig wie interaktiv: Die Autorin projiziert Illustrationen an die Wand, sie stellt den Kindern viele spannende Fragen, um ihre Sachkenntnis und Vermutungen aufgreifen zu können. Und was besonderes Vergnügen bereitet: Sie bindet ihre äußerst aufmerksamen Zuhörer durch etliche kleine Mitmachaktionen, etwa was Mimik und Geräuschgestaltung angeht, souverän in die Lesung mit ein. Zum Abschluss hat Katharina Bendixen den Schülerinnen und Schülern noch von ihrem Beruf und der Herstellung von Büchern erzählt.