Lesung in St. Ingbert Dirk Matheis las in der Stadtbücherei

Die äußeren Bedingungen waren wirklich hochsommerlich, als der St. Ingberter Schriftsteller Dirk Matheis auf Einladung des Literaturforums (ILF) in der Stadtbücherei seinen Titel „Sommer - Roman einer ländlichen Auszeit“ vorstellte. ILF-Sprecher Jürgen Bost würdigte in seiner kurzen Vorrede den Autor und sein Werk. Er hob dabei hervor, dass unsere oft gepriesene Biosphärenregion hier erstmals nicht lediglich in praktischen Reise- oder Wanderführern dargestellt werde, sondern als erzählwürdig begriffen und in die Welt der Literatur gehoben werde.