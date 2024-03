Lesung in St. Ingbert Mit Christoph Mauz im Reich des Horrors

Insgesamt 43 Mädchen und Jungen aus den Klassen 5af und 5de waren in Begleitung ihrer Lehrerinnen Sabine Meiser und Ulrike Stender-Haas in die Stadtbücherei gekommen. Sie erlebten einen trotz der frühen Stunde bestens aufgelegten Erzähler, der sie mit der Präsentation seines aktuellen Titels „Geisterbahn, voll abgefahren“ sofort in seinen Bann zog.