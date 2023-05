Lesung in St. Ingbert Die Staatssicherheit im Kinderzimmer

Zum Abschluss der Veranstaltung dankte Jürgen Bost allen Mitwirkenden und wies auf die nächsten Veranstaltungen des St. Ingberter Literaturforums in der Stadtbücherei hin: Eine Lesung mit Nils Minkmar („Montaignes Katze“) am 14. Juni, eine Autorenbegegnung mit Julia Schoch zu ihrem Erfolgstitel „Die Liebe des Jahrhunderts“ am 3. Juli, eine Würdigung Bert Brechts anlässlich seines 125. Geburtstags am 4. Oktober und einen Erinnerungsabend an die vor 50 Jahren tragisch ums Leben gekommene große Lyrikerin Ingeborg Bachmann am 8. November.