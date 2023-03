Lesung in St. Ingbert Eine Diskussion mit und über Angst

Rosinus erlitt 1996 selbst eine Angsterkrankung und berät aus der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen heraus seitdem die Deutsche Angsthilfe e.V. in München. In seinem Buch spielt er gekonnt mit Situationen und Redewendungen und regt zum Überdenken eigener Positionen und Perspektiven an. Drei Menschen mit den Namen Michael, Gabriel und Raphael treffen sich im Bistro einer Kurstadt und entdecken im lockeren Gespräch sehr schnell die Angst als ihr gemeinsames Problem.