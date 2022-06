Lesung in der Stadtbücherei St. Ingbert : Das Grundgesetz gehört in Kinderhände!

St Ingbert „Kinderleicht und sonnenklar“ werden in dem Buch des Ehepaares Strittmatter 13 Artikel des Grundgesetzes erklärt. In der St. Ingberter Stadtbücherei wurde es vorgestellt.

) Gleich für drei Lesungen in Folge waren Susanne und Matthias Strittmatter und ihre drei Kinder in der St. Ingberter Stadtbücherei präsent, um ihr im Conte-Verlag unter dem Titel „Würde, Freiheit, Gleichheit – unser Grundgesetz“ erschienenes Buch zu präsentieren. Der in St. Ingbert ansässige Verlag hat dem wichtigsten Regelwerk für unser Zusammenleben ein besonderes Geburtstagsgeschenk zum Jubiläum gemacht: ein Buch, das explizit die Artikel eins bis 13 „kinderleicht und sonnenklar“ erklärt. Ermöglicht wurde diese sehr stark nachgefragte Lesematinee dank der Kooperation des Friedrich-Boedecker-Kreises Saar mit dem Kinderschutzbund St. Ingbert, dem Conte-Verlag, der Stadtbücherei und der Buchhandlung Friedrich. In den Genuss dieser Veranstaltungsreihe kamen die Klassen 3 und 4 der Wiesentalschule, die Klassenstufe 6 der Gemeinschaftsschule Rohrbach und die am Ganztagsangebot teilnehmenden Schüler und Schülerinnen der Albertus-Magnus-Schulen.