Lesung in St. Ingbert : Jens Rassmus las in der Rischbachschule

St Ingbert Der Autor und Zeichner war auf Einladung des Friedrich-Bödecker-Kreises zu Gast in St. Ingbert.

Tierolympiade ist Thema an der Rischbachschule. Jens Rassmus liest den Kindern vor. Er unterhält sie, er nimmt sie mit in seine Welt, in der alles etwas ungewöhnlich ist. Immer gewinnen bei der Tierolympiade dieselben Tiere - das ist so langweilig, dass das Publikum einnickt und von den Rängen purzelt. Als auch der Elefant purzelt, ist klar, dass sich etwas ändern muss! Da hat die Zwergmaus eine Idee: Ab jetzt sollen diejenigen die Sieger sein, die als Letzte ins Ziel gehen, das geringste Gewicht stemmen und am wenigsten weit springen können. Jens Rassmus liest nicht nur vor den Kindern der ersten Klasse. Er zeichnet. Ein Flipchart steht bereit, auf dem lässt er Tiere entstehen und animiert die Kinder, ihre Fantasie spielen zu lassen. Die machen begeistert mit, raten, welches Tier hier gerade entsteht, und wo die Chancen dieses Tieres sind, bei der Olympiade mitzumachen. Rassmus entspinnt eine haarsträubend schräge Geschichte über eine mehr als ungewöhnliche Olympiade. Einen Wettkampf, bei dem diejenigen gewinnen, die ansonsten chancenlos wären.