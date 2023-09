Lesung in St. Ingbert Volles Haus bei der Lesung mit Autor Andreas Wunn

Anhand geschickt ausgewählter Textpassagen stellte Andreas Wunn seine mehr als drei Generationen umfassende Familiensaga vor und führte in zentrale Handlungsorte ein: „Berlin, Rio und Trier kenne ich am besten“. Er legte großen Wert auf die Feststellung, dass zwar der Ausgangspunkt der Handlung real sei – „mein Vater hat uns ein regelrechtes Familienarchiv hinterlassen“ –, Lücken in der Überlieferung jedoch immer wieder durch freie Erfindungen geschlossen wurden.