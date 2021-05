Leserbrief aus Rohrbach : Auch in Rohrbach laufen Ratten rum

Rattenplage

Hat St. Ingbert eine Rattenplage? Ja. Neben den im Artikel benannten Gebieten in St. Ingbert werden ebenfalls in Rohrbach vermehrt Ratten gesichtet. Durch meine Sichtungen und die Berichte von Nachbarn und Bekannten erstreckt sich das Gebiet auf die Obere Kaiserstraße von der Sparkasse bis zur Esso Tankstelle. Die Ratten werden in sehr vielen Gärten oft und auch in Mehrzahl gesichtet. Innerhalb von kürzester Zeit wurden auch auf dem Gehweg zwischen „Im Talgarten“ und der Kirche St. Johannes mehrere Ratten tagsüber beobachtet. Nach Rücksprache mit einem Fachmann ist bei der mehrfachen Sichtung tagsüber davon auszugehen, dass die Population bereits sehr groß ist.