Leserbrief für St. Ingbert : Die Katze ist aus dem Sack

Grundsteuern in St. Ingbert

So langsam lässt St.Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer ganz offenbar die Katze aus dem Sack. Aktuell ist das die Grundsteuer, die nach seinen Worten, an die Ausgaben der Stadt beziehungsweise wegen massiver Steuerausfälle durch die Pandemie, angepasst werden soll. Der Oberbürgermeister und der ihm nachlaufende Stadtrat wollen unter Umständen noch einmal abkassieren, bevor die Grundsteuer laut Gericht reformiert werden soll. So ist es auch zu erklären, warum für einen Hausbesitzer (Baujahr des Hauses 1994) mit einem Grundstück von 540 Quadratmetern Größe diese Steuer um 25 Prozent steigt .Das sind bei uns immerhin 230 Euro Mehrkosten im Jahr.