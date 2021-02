Leserbrief für St .Ingbert : So funktioniert Marktwirtschaft

Kolumne „Windkraft-Fakten: gedreht und gewendet

Carlo Schmude weist in seiner Kolumne „Unsere Woche“ zur aktuellen Diskussion um dieNutzung von Windenergie in Blieskastel und zur Windenergie allgemein auf wichtige Fakten hin, die sich sogar noch präzisieren lassen. So verweist er unter anderem darauf, dass Windräder „ein fettes Geschäft“ darstellen. In der Tat leisten Windräder eine Wertschöpfung, indem sie die kostenlose Energie des Windes in Strom umwandeln. Das ist fast so schön wie ein Tischlein deck dich. Der Strom wird für etwa 6,5 Cent pro Kilowattstunde an den Netzbetreiber verkauft. Und der verkauft ihn für 26,5 Cent und mehr an die Bürger. Wer macht hier das „fette Geschäft“?