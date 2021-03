Leserbrief für St. Ingbert : Oberbürgermeister widerspricht sich

Innenstadt-Pläne des St. Ingberter Oberbürgermeisters

Drei Mal kurz gelacht. Zuerst wird ein Brief mit Information und Verteidigung zur Steuererhöhung verschickt mit Infos, was die Stadt so alles erreichen will. Es soll gespart werden. Aber wo? Mit diesen Mitteln wird Herr Meyer kaum junge Leute in die Stadt locken, im Gegenteil die Menschen werden sich bezahlbaren Wohnraum in der Umgebung suchen. Ach ich vergaß: Es sollen ja Wohnflächen mit Sozialbindungen geschaffen werden, so dass sich auch weniger betuchte Familien sich das Wohnen in „St. Schilda“ leisten können. Alleine dieser Widerspruch in dem Infobrief vom Januar und diesem Bericht vom 1.März sind schon der Hammer. Deswegen nochmals drei Mal kurz gelacht.