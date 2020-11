Leserbrief für St. Ingbert : Telefonieren als Unfallursache?

Verkehrsunfälle

Am Montagmorgen, 9. November, wurde in der Saarbrücker Zeitung an verschiedenen Stellen wieder über drei Unfälle berichtet, bei denen ich mich als Leser frage, wie die passieren konnten: „LKW rast auf der Goldenen Bremm in Autos“ (Seite B1), „Autofahrer verliert Kontrolle ...“ und „Auto überschlägt sich ...“ (Seite C 1). Hat die Polizei bei der Suche nach der Unfallursache auch das Smartphone der Fahrer konfisziert und auf unerlaubte Nutzung überprüft? Wer aufmerksam den Autoverkehr beobachtet, weiß wovon ich rede. Oder geht hier der Datenschutz mal wieder vor, so dass die Täter ungestraft davonkommen? Aber wahrscheinlich ist es für unsere Ordnungshüter wichtiger zu kontrollieren, ob ein Fahrgast, der allein an einer Bushaltestelle wartet, sein Gesicht mit einer Maske verdeckt hat.