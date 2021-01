Leserbrief für St. Ingbert : Keine brauchbaren Aussagen

Jahresausblick von Oberbürgermeister Ulli Meyer

Bravo, das passt zu dieser Person. Fast ein ganze Seite in der Saarbrücker Zeitung. Dabei wird nichts konkret ausgesagt, drängende Themen werden ausgespart und Wischiwaschi ist der Schwerpunkt.

Es fängt schon mit der Überschrift an. Was, wie und wer in der Stadt soll gestärkt werden nach der Corona-Krise? Brauchbare Aussage hierzu: Fehlanzeige. Offenbar sind Empfänge und Veranstaltungen (wahrscheinlich sind hier Dorf-, Stadt-, Oktoberfest und ähnliches gemeint) Hauptanliegen.