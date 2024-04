Ehrenamt in der Schule Helfer stärken in Grundschule die Lust am Lesen

Beim Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund steht es so beschrieben: „Die Fähigkeit zum Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für schulischen und beruflichen Erfolg sowie die Bewältigung des Alltags.“ Lesen erschließt die Welt, könnte man auch kurz sagen. Nur: Es ist eben so eine Sache mit der Kompetenz eben dieser Fähigkeit. Viele Kinder nehmen nicht so viel aus der Grundschule mit, wie wünschenswert wäre. In St. Ingbert sollen nun ehrenamtliche Leselernhelfer beiderlei Geschlechts diesen Mangel ein Stück weit beseitigen helfen. Dafür gibt es am Wochenende 20./21. April einen Kursus in der ehemaligen Mühlwaldschule, der interessierten Menschen das nötige Rüstzeug an die Hand geben möchte. Wer die Zeit erübrigen kann und Lust an der Beschäftigung mit Kindern hat, soll in der Folge ein- bis zweimal wöchentlich in den Grundschulen zum Einsatz kommen.