Literaturforum St. Ingbert Literaturforum St. Ingbert startet in den Lesemonat November

Den Startpunkt bildet am Mittwoch, 8. November, ein literarischer Abend unter dem Thema „Der Kosmos Ingeborg Bachmann“. In einer in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) geplanten szenischen Lesung widmen sich der Germanist Thomas Kuhn und der Theologe Stefan Schwarzmüller dem Gedenken an die vor 50 Jahren unter tragischen Umständen in Rom verstorbenen Lyrikerin. Sie stellen das vielseitige und faszinierende Werk der brillanten Klagenfurterin vor und beleuchten im Dialog auch ihre Beziehungen zu anderen großen Künstlerpersönlichkeiten der damaligen Epoche.