Leselern-Helfer in St. Ingbert Leselern-Helfer für St. Ingberter Grundschulkinder

Das Konzept für die Lernanalyse und die Übungen wurde von Irina Claren, Fachleiterin für Deutsch am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Kaiserslautern, entwickelt. Es hat sich mehrfach bewährt. So auch in Homburg, wo sie ihre Schulung gemeinsam mit Carolina Engel vom ILF bereits einige Male erfolgreich durchgeführt hat. Das ILF bildet jedoch die Leselern-Helfer nicht nur aus, sondern sorgt auch für deren Vermittlung und den sofortigen Einsatz an den Grundschulen vor Ort.