Lesewettbewerb in St. Ingbert Julia Reidenbach aus Hassel war die beste Vorleserin

Es war die 23. Lesedino-Veranstaltung, die Karin Mostashiri als Leiterin der Stadtbücherei eröffnete. Neun Kinder von Schulen aus St. Ingbert, Kirkel, Blieskastel und Mandelbachtal traten gegeneinander an, um den Sieger im Regionalentscheid zu finden. Um es vorwegzunehmen: Alle, die in der Stadtbücherei am Wettbewerb teilnahmen, waren Sieger. Zuvor an ihrer Schule – da hatten sie schon herausragende Leistungen an den Tag gelegt. Nun, in der ungewohnten Umgebung mit vielen Zuschauern, da hätte man Unsicherheit oder Lampenfieber erwartet, aber die Kinder lasen allesamt selbstsicher, flüssig und routiniert.