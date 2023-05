Ausstellung in St. Ingbert Leo-Erb-Ausstellung im Kuppelsaal

Seine künstlerische Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Kaiserslautern bei Joseph Wack (1940 - 1943) und an der Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken bei Boris Kleint (1946 - 1947) führte Erb ausgehend von Schriftgrafik und Schattenkonstruktion zu ästhetischen Bildvorstellungen, die besonders von der Bauhaus-Tradition geprägt waren. Als Mitbegründer der „Neuen Gruppe Saar im Jahr 1957 suchte Leo Erb früh auch außerhalb des Saarlandes Austausch und Gleichgesinnte. Vorübergehend schloss er sich der Zero-Gruppe um Heinz Mack und Otto Piene an und nahm 1958 an deren legendärer Ausstellung „Das rote Bild“ teil. Von 1961 bis 1975 lebte Leo Erb in Paris, wo er sich sich erstmalig der kinetischen Kunst zuwandte. Innerhalb der Avantgarde-Bewegungen der Nachkriegszeit, die in ganz Europa einen radikalen Neuanfang in der Kunst anstrebten, setzte Leo Erb markante Akzente. Mit Beharrlichkeit und faszinierendem Ideenreichtum schuf er ein unverwechselbares Lebenswerk, das seine einzigartige Stellung im Bereich der gegenstandsfreien Kunst begründete.