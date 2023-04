Arbeitsmarktbericht für April 2023 Nur beim Jobcenter haben sich die Zahlen verschlechtert

Der Zugang auf dem Stellenmarkt hat sich unterdessen etwas verlangsamt. In den vergangenen vier Wochen haben die Unternehmen der Region dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur 288 neue Stellen gemeldet, 16 weniger als im Vormonat. Aktuell wurden 1573 offene Arbeitsplatzangebote gezählt, das waren 26 Stellen weniger als im Vormonat und 356 Stellen weniger als im April des Vorjahres (minus 18,5 Prozent). In der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Verarbeitenden Gewerbe sind weiterhin die meisten neuen Jobs zu besetzen. Aber auch in anderen Branchen gab es eine hohe Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere im Handel, im Baugewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht.