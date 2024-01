Bei Bestattungen in Rohrbach hört man oft nur ein Krächzen Leichenhallen-Lautsprecher sorgt für Ärger

Nach einer Beerdigung in Rohrbach am 19. Dezember hat sich Leser Karl Abel an unsere Redaktion gewandt. In Rohrbach habe er „zum wiederholten Mal“ erlebt, „dass die Trauergäste, die in der Leichenhalle keinen Platz mehr gefunden haben, auf dem Vorplatz der Trauerhalle nur ein Krächzen oder lediglich Wortfetzen hören konnten“. Wen wundere es, dass sich da Unruhe breitmache; und wenn dann niemand der Anwesenden Abhilfe schaffen könne, sei dies ein Ärgernis.