Leibniz-Gymnasium St. Ingbert : Leibniz-Gymnasium bleibt „Mint-freundlich“

St. Ingbert Die St.Ingberter Schule hat mit ihren Aktivitäten und Angeboten die Re-Zertifizierung geschafft.

Um sich um die Auszeichnung bewerben zu können, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein wie etwa die regelmäßige Teilnahme an Mint-Wettbewerben, die regelmäßige Teilnahme von Lehrkräften an Fortbildungen im Mint-Bereich, eine gute Ausstattung der Schule in diesem Bereich. Bei der Bewerbung für die Re-Zertifizierung wurden zwei Aktivitäten des Leibniz-Gymnasiums besonders hervorgehoben: Einmal die Vorstellung von Mint-Projekten am Mint-Tag in der Alten Schmelz am 17. Mai 2019 und zum anderen die hervorragende Arbeit von Schülern am Tag der offenen Tür im Januar 2020. Die Klasse 9a führte Schülerexperimente mit den Grundschülern durch, und ausgewählte Schüler der Oberstufe leiteten Experimente in Physik an.