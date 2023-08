Neue Räume für Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert Geheimnis um Investor gelüftet: Letzte Arbeiten an Schillerschule

Vieles in der ehemaligen Grundschule ist schon fertig und vorzeigbar. An vielen Ecken in und vor allem um das Gebäude herum wirken aber noch viele Handwerker. Die Präsentation der Schillerschule, zu der Frederic Lafontaine gemeinsam mit der Stadt am Mittwochvormittag eingeladen hatte, war daher noch ein Baustellenbesuch.