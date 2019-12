Leibniz-Chor St. Ingbert : Leibniz-Chöre singen in der Christuskirche

Der Leibnizchor lädt zum Weihnachtskonzert in die St. Ingberter Christuskirche. Foto: Wolfgang Feix

St. Ingbert Am Sonntag, 22. Dezember, findet um 17 Uhr in der Protestantischen Christuskirche in St. Ingbert das diesjährige Weihnachtskonzert des Leibniz-Chores statt. Mit Bachs Weihnachtsoratorium in barockem Glanz und englischen Christmas-Carols, stimmt der Große Chor des Leibniz-Gymnasiums St. Ingbert, verstärkt durch die jungen Stimmen der Sängerinnen der leibniz|vocal|group, am letzten Adventssonntag auf das Weihnachtsfest ein.

Unter der Leitung von Timo Uhrig singen der LeibnizChor und die leibniz|vocal|group, gemeinsam mit den Solisten Amrei Wagenführer (Sopran), Maria Eichler (Alt), Michael Hasselberg (Tenor), Gideon Henska (Bass) und einem professionellen Orchester. Das Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teil 1) mit seinem berühmten Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“ bildet das Zentrum und zugleich den Höhepunkt des Konzertes. Mit strahlenden Orchesterklängen und wahrhaften Pauken und Trompeten wird der weihnachtliche Jubel kundgetan. Aber auch die Arien „Bereite dich, Zion“ und „Großer Herr, o starker König“ werden zu hören sein. Der LeibnizChor versucht in seinen Konzerten immer wieder Programme zu präsentieren, die sich vom Altbekannten unterscheiden. So erklingt neben dem Weihnachtsoratorium auch die eher unbekannte Kantate „Ich freue mich in dir“ BWV 133. Kontrastiert werden die beiden Werke Bachs von englischen Christmas-Carols von J. Rutter und H. Oxley sowie Auszügen aus „A Ceremony of Carols“ von B. Britten, welche die leibniz|vocal|group, ebenfalls vom Orchester begleitet, singen wird.