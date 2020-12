Leibniz-Gymnasium St.Ingbert : Für mehr Demokratie auch in der Schule

St. Ingbert Das vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Schülerparlament des St. Ingberter Leibniz-Gymnasiums zieht eine erste positive Bilanz.

Neben dem Klimaschutz gibt es gerade in diesen Zeiten noch ein weiteres Thema, das die junge Generation politisch bewegt: Das Leben in einer Demokratie. Das Leibniz-Gymnasium St. Ingbert als Unesco-Projektschule hat sich diese beiden Felder ebenfalls als Schwerpunkte gesetzt. Deshalb wurde im Herbst 2019 ein Schülerparlament aufgebaut. Nach mehr als einem Jahr, in dem man viel debattierte, Dinge kritisch hinterfragte und auch mitbestimmen wollte, blickt das Schülerparlament nun auf ein Jahr Arbeit zurück, in dem es viele Hindernisse zu überwinden galt, aber auch Erfolge verzeichnet werden konnten. Im November 2019 gegründet, setzt sich das Schülerparlament aus Delegierten aller Klassen zusammen, die sich selbst eine Satzung gaben und eine feste Struktur für die Sitzungen aufbauten: Schon im Voraus werden die Vorschläge, die die einzelnen Klassen im Klassenrat besprochen haben, online gesammelt und eine Tagesordnung daraus erstellt. Am Anfang jeder Sitzung wird diese verlesen. Anschließend wird jeder Punkt in einer vorgegebenen Zeitspanne diskutiert und gegebenenfalls wird auch darüber abgestimmt. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Schulleitung konnte man einmal im Monat tagen. Dabei überraschte besonders das große kreative Potenzial der Schüler. Es wurden immer wieder neue Ideen eingereicht, wie der Schulalltag noch verbessert werden könnte. Anfang dieses Jahres bekam das Projekt durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer. Trotzdem versuchte man, alternative Möglichkeiten wie Online-Sitzungen oder gar Open-Air-Sitzungen im Freien durchzuführen – natürlich mit Maske und dem vorgeschriebenen Abstand.