Evangelische Stadtmission St. Ingbert : Lego-Bautage in der Stadtmission

St. Ingbert Kinder von 8 bis 12 Jahren können vom 2. bis 5. September in der Evangelischen Stadtmission, Johannisstraße 15, in St. Ingbert, bei den Lego-Bautagen mitmachen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (jeweils 16 bis 18.30 Uhr) wird gebaut.

Familienbautag ist am Samstag 5. September, von 10.30 bis 12.30 Uhr. Am Sonntag, 6. September, um 10.30 Uhr ist die Einweihung der Lego-Stadt mit Gottesdienst. Die Teilnahme kostet zwei Euro pro Tag oder fünf Euro insgesamt.