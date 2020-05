Ortsrat Oberwürzbach : Landeszuschuss für Erweiterung der Kita Oberwürzbach

Oberwürzbach Mit Blick auf die Erweiterung der städtischen Kita hatte Ortsvorsteherin Lydia Schaar (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Oberwürzbach eine gute Nachricht. Schaar teilte mit, dass bei der Stadt der in Aussicht gestellte Zuwendungsbescheid des Bildungsministeriums für die Erweiterung der städtischen Kita Oberwürzbach eingegangen sei.

Schaar: „Jetzt können zügig die Planung und die Umsetzung angegangen werden.“ Nach Angaben von Schaar sei auch der Architekt schon beauftragt. Die Ortsvorsteherin machte aber deutlich, dass auf jeden Fall mit einer Bauzeit von mindestens einem Jahr gerechnet werden müsse. Es sei aber wichtig, dass es jetzt losgehe. „Wir haben bei dieser Sache schon viel Zeit verloren.“ Zur Erinnerung: Bereits 2018 wurde eine Erweiterung der Kita Oberwürzbach geplant. Am 11. Dezember 2018 titelte die SZ: „Schnelle Lösung muss her: In Oberwürzbach fehlen Kita-Plätze.“ Es war die Rede davon, dass der Anbau, laufe alles ideal, im August 2019 fertig sein könne. Doch passiert ist seither nichts. Zuletzt hatte jetzt der St. Ingberter Stadtrat in seiner Sitzung am 27. Februar für die Finanzierung der Baumaßnahme der außerplanmäßigen Bereitstellung der Mittel in Höhe von 576 000 Euro und deren Vorfinanzierung aus vorhandener Liquidität sowie der Veranschlagung der Gesamtmaßnahme im Nachtragshaushalt 2020 zugestimmt. Nach Angaben der Verwaltung stellt sich aktuell die Situation der Kita-Plätze im Kita-Jahr 20/21 so dar, dass für vier Oberwürzbacher Kinder momentan kein Platzangebot in der KiTa Oberwürzbach besteht. Die Verwaltung sei bestrebt, diesen Kindern einen Platz in einer anderen Kindertagesstätte zu zuweisen, heißt es. Im Krippenbereich sei das Platzangebot ausreichend. Zwei in der Sitzung anwesende Eltern sprachen in diesem Zusammenhang von einer schlechten Informationspolitik der Verwaltung.