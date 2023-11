Rassegeflügelzuchtverein Zeit ohne Ausstellungen hinterlässt Spuren

Doch bei Letzteren habe ebenfalls der Zahn der Zeit Spuren hinterlassen, berichtet Dietmar Purper. „In der Zeit, in der keine Ausstellung stattfand, sind zehn Züchter gestorben. Wir sind hoffnungslos überaltert. Ich bin einer der Jüngeren und auch schon 73 Jahre alt“, so der Rohrbacher Vorsitzende. Man habe alles in etwas reduzierter Form durchgeführt, da nicht nur Aussteller, sondern somit auch ehrenamtliche Helfer fehlten, schildert Purper, der auch Kreisvorsitzender der Rassegeflügelzüchter ist, die Situation. Deshalb habe man auch die Ehrungen, die üblicherweise am Samstagabend stattfinden, nicht in der Halle, sondern in der Gaststätte der Rohrbachhalle durchgeführt.