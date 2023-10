Zoff um Landesentwicklungsplan Wie die Landesplanung St. Ingberter Bauplänen in die Quere kommt

Die Rohrbacher Straße „Im Stegbruch“ bietet in ihrem unteren Teil auf Höhe und südlich des noch jungen Lidl-Marktes viel freie Fläche. Begrenzt von der Oberen Kaiserstraße, der Austraße, der Eckstraße und „In den Königswiesen“. Auf der Karte betrachtet wirkt das Areal tatsächlich wie eine Lücke zwischen den Rohrbacher Straßen und ihren Häusern. Dort zu bauen scheint naheliegend. Und ist in der Planung. Der Stadtrat St. Ingbert hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, die schon länger verfolgten Pläne weiter voranzubringen. Oder wie dies im Amtsdeutsch heißt: „Ein auf der Städtebaulichen Studie aufbauendes Bauleitplanverfahren wird in die Wege geleitet.“