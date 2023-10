Kommunale Entwicklung in St. Ingbert Landesplanung fällt im Stadtrat komplett durch

CDU-Fraktionschef Frank Breinig holte in der jüngsten Stadtratssitzung weit aus in seiner Erläuterung. Was er vom Landesentwicklungsplan (LEP) Saarland 2030, der gerade zwischen Land und Kommunen verhandelt wird, hält, lässt sich kurz auf den Punkt bringen: Nichts. Und damit steht der Christdemokrat nicht alleine im Rat. Denn der war sich bei zwei Enthaltungen einig, dass die Verwaltung eine lange Liste mit Einwänden gegen den Plan in die Post nach Saarbrücken legen solle.