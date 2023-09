Planer haben Ideen für Neubaugebiet Zukunftsvision für das Bauen In Rohrbach

Mehrere hundert neue Wohneinheiten könnten in den nächsten Jahren diesseits und jenseits der Straße „Im Stegbruch“ in Rohrbach entstehen. Eine auf den dort aktuellen Begebenheiten basierende Vorstellung, wie die Zukunft des Wohnens in diesem Teil des Stadtteils womöglich aussehen soll, weckte eine Präsentation in der jüngsten Sitzung des Ortsrats Rohrbach. Denn im Bürgerhaus erläuterte Florian Groß vom Planungsbüro „Mess“ aus Kaiserslautern eine städtebauliche Studie zum Stegbruch.