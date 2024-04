Prozess am Amtsgericht St. Ingbert Kurioser Fall: Fingerkuppen im Streit abgebissen?

Kann man jemandem im Streit Teile zweier Fingerkuppen abbeißen? Das war eine der Kernfragen, die das Amtsgericht St. Ingbert in einem kuriosen Fall einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Geburtstagsfeier in einer abgelegenen Gaststätte im südlichen Saarpfalz-Kreis zu beantworten hatte. Der Wirt des Etablissements hatte es gemeinsam mit einem alten Freund krachen lassen – am Ende flogen dann aber die Fetzen, und es floss das Blut.