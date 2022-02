Kurden-Demo durch St. Ingbert : Kurden demonstrierten für Abdullah Öcalan

St Ingbert/Saarbrücken Kundgebung für den inhaftierten PKK-Führer startete in Rohrbach und endete vorerst in Saarbrücken.

Rund 120 Menschen beteiligten sich am Donnerstag (10. Februar) an einem kurdischen Demonstrationszug, der von Rohrbach über St. Ingbert-Mitte, Rentrisch und Scheidt bis zum Landwehrplatz in Saarbrücken führte. Anlass für die Demo mit Teilnehmern unter anderem aus Mexiko, Argentinien, den USA, Frankreich und Italien, war die Forderung zur Freilassung des Anführers und Gründungsmitgliedes der kurdischen PKK, Abdullah Öcalan. Seit fast 23 Jahren ist Öcalan mittlerweile in der Türkei in Haft, ein Gericht in Ankara verurteilte ihn wegen Hochverrat. Auf dem Landwehrplatz fand um 16 Uhr eine Demonstrations-Kundgebung statt, bei der Dilan Akdogan zu Wort kam. „Ich bin sehr froh über die große Resonanz. Man merkt die internationale Solidarität, denn so viele Menschen aus verschiedenen Nationen nahmen an der Demonstration teil“, so Akdogan.