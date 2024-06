Kunst mit Kettensäge in St. Ingbert Späne sollen am Wombacher Weiher fliegen

Kettensägenkünstler aus Deutschland und Österreich werden sich in St. Ingbert treffen, um mit ihren Maschinen filigrane Skulpturen zu schaffen. Die grob anmutenden Werkzeuge sind in der Lage, aus gewachsenem Holz feine Strukturen freizulegen und die Eigenarten der Maserung und des Wuchses ihres Werkstoffs zu betonen. Es sind wahre Künstler, die das „Carving“ – so der englische Ausdruck für das Kettensägenschnitzen – praktizieren. Es hat sich eine weltweit aktive Szene gebildet, die regionale und internationale Meisterschaften durchführt. Das St. Ingberter Kettensägenevent am 24. und 25. August kann den Teilnehmern Punkte liefern für die deutschen Meisterschaften. Austragungsort ist in diesem Jahr die Wiese am Wombacher Weiher.