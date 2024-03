Geschenk an die Stadt St. Ingbert Dieter Trosts Triptychon gehört jetzt der Stadt

Die Wertschätzung, die den Werken des Künstlers während der Ausstellung entgegengebracht wurden, war beeindruckend. Dieter Trost war seiner Heimatstadt St. Ingbert persönlich und künstlerisch Zeit seines Lebens verbunden. Hier wurde er 1934 geboren, und hier hat er bis zu seinem Tod gelebt. Schon während den Ausstellungstagen reifte bei Traudel Trost, der Witwe des verstorbenen Künstlers, der Gedanke, einige seiner Werke der Stadt St. Ingbert zu überlassen. Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit Andrea Fischer, die die Ausstellungen in der Rathausgalerie federführend initiiert, hat sie sich für ein Triptychon, drei optisch zusammengehörende Bilder, mit dem Titel „Campo Santo“ entschieden. „Mein Mann hat die Bilder nach einem Besuch des Friedhofs in Pisa gemalt. Er war fasziniert von den alten Gedenktafeln mit Schriftzeichen, und es war ihm danach ein Bedürfnis, diese Erinnerungen in seinen Bildern festzuhalten“, erzählte Traudel Trost bei der Übergabe der Kunstwerke.