Turmkunst in St. Ingbert : „Kunst am Beckerturm“ ist abgesagt

Die Ausstellung „Kunst am Beckerturm“, die am 29. und 30. August sowie am 5. und 6. September in St. Ingbert geplant war, ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das teilten die beteiligten Künstler mit.