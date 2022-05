Millionen für Kulturgebäude : Bürogebäude bis Biergarten – was genau geplant ist mit der „Kulturellen Mitte“ in St. Ingbert

So sehen die Pläne der Architekten für die Industriekathedrale aus. Foto: Manfred Schetting/plan-events/Manfred Schetting

St. Ingbert Der Cispa Innovation Campus in St. Ingbert soll ein ganzes urbanes Quartier werden. Wesentliche Bestandteile dafür sind Industriekathedrale, Eventhaus und Möllerhalle. Was genau geplant ist in diesen Gebäuden, erläutern jetzt die Macher der „Kulturellen Mitte“.