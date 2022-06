Sen2 stellt St. Ingbert aus : New Yorker Künstler im Goldenen Buch

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt (von links): Patrick Jungfleisch (Reso), der Künstler Sen2, Christian Kirsch von der Kvest Gallery sowie Oberbürgermeister Ulli Meyer. Foto: Giusi Faragone

St. Ingbert Stadt kündigt an: Sen2 wird zusammen mit Reso demnächst Stelen in der Gustav-Clauss-Anlage gestalten.

Bis vor wenigen Tagen hätte wohl kaum jemand mit dem Namen Sen2 was anzufangen gewusst, mutmaßt man im St. Ingberter Rathaus. Für Insider sei das hingegen anders, denn der gebürtige Puerto-Ricaner Sandro Figueroa Garcia, künstlerisch bekannt als Sen2 Figueroa, sei seit mehr als 20 Jahren in der Kunstszene fest etabliert, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Ein gemeinsames Projekt mit Reso von der Kvest Gallery habe ihn nach St. Ingbert geführt. Die Ausstellung „Dos Lineas – Duo Show SEN2 & RESO“ ist noch bis Mitte August in der Galerie Kvest im historischen Beckerturm in St. Ingbert zu sehen.

Sen2 verwische in seinen Arbeiten die Grenzen zwischen Graffiti und bildender Kunst. Sein wunderschönes Chaos aus modernen und zeitgenössischen Interpretationen habe einen unverwechselbaren Stil, der von Sammlern und Kunstliebhabern gleichermaßen bewundert werde. Seine Liebe für zeitgenössische, Pop- und urbane Kunst sei in jedem Stück offensichtlich. Seit 2001 sind seine Kunstwerke rund um den Globus zu sehen und wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in Amerika, Kanada und ganz Europa gezeigt.

Locker und entspannt habe er sich im Gespräch mit Oberbürgermeister Ulli Meyer gegeben, kommentiert die Stadt den Besuch. Mit seinen farbverschmierten Fingern und der unübersehbaren Shorts habe er fast wie ein jugendlicher Sprayer gewirkt. Und all das mache ihn sehr sympathisch. Die Leidenschaft für seine Arbeit war fast greifbar, als er von seinem Werdegang aus einem rauen Viertel von Puerto Rico bis in die Straßen von New York City erzählte. Hier begann er, seine Liebe zur urbanen Kunst zu kultivieren, indem er Graffiti-Wandbilder und kommerzielle Arbeiten schuf, aber seine Vision war breiter angelegt.

Neben den Bezügen zur bildenden Kunst und Popkultur weisen alle Werke von Sen2 Graffiti-Elemente auf, die seine künstlerischen Wurzeln sowie seinen sich ständig weiterentwickelnden Stil widerspiegeln. Erst vor kurzem hat er in New York das zweitgrößte Wandgemälde der USA fertiggestellt.

„I´m very happy to be here“, betonte der Künstler in seinem Gespräch mit Oberbürgermeister Ulli Meyer. Hintergrund seines Besuches im Rathaus ist auch die Vereinbarung, dass Sen2 zusammen mit Reso von der Kvest-Gallery Betonstelen in der Gustav-Clauss-Anlage künstlerisch gestalten wird. Geplant ist das Projekt für den Spätsommer. „Ich würde auch gern bei meinem nächsten Besuch in St. Ingbert den Kunstunterricht in einer Schulklasse mitgestalten“, bot der Künstler an. „Es macht mir großen Spaß, mit Kindern zu arbeiten und immer wieder festzustellen, dass es beim Malen keine Sprachbarrieren gibt.“