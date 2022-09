Kegeln : KSC St. Ingbert startet ins Abenteuer 2. Bundesliga

Das Team des KSC St. Ingbert startet an diesem Samstag in die Saison in der 2. Kegel-Bundesliga. Foto: Wolfgang Keller

St Ingbert Kegler empfangen am Samstag Stromberg.

An diesem Samstag starten die Sportkegler des KSC St. Ingbert um 15 Uhr auf den Bahnen der Rohrbachhalle in das Abenteuer 2. Bundesliga. Gegner für den Aufsteiger ist dann das Team des KSV Stromberg, der in der vergangenen Zweitliga-Saison den sechsten Platz belegte. KSC-Käpitän Philip Jahnke sagt: „Diese Auftaktbegegnung ist für uns gleich eine Standortbestimmung. Wir werden versuchen, unsere guten Trainingsleistungen auf die Bahn zu bringen. Wir wollen unseren Heimvorteil in die Waagschale werfen und mit einem Sieg starten.“