Absperrung in der Ensheimer Straße : VCD: Baustelle bringt Gefahren

St Ingbert Ein Zebrastreifen in der Ensheimer Straße endet momentan an Baken-Reihe.

Wegen des Verlegens von Glasfaserleitungen ist die Ensheimer Straße in St. Ingbert noch bis Montag, 28. November, vom Bahnhof aus nur als Einbahnstraße in Richtung Innenstadt befahrbar. Bei der Baustellenplanung wurde allerdings der Fußgänger- und Radverkehr vernachlässigt, wie Werner Ried, der stellvertretede Landesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) am Dienstag in eine Pressemitteilung monierte. „Die Baustelle in der Ensheimer Straße führt zu Gefahren im Fußgängerverkehr und Belastungen für den Radverkehr, die eine Änderung der Verkehrsführung dringlich machen“, so Ried.