Ortsrat Rohrbach : Rohrbacher fühlen sich vom Kreis düpiert

Ein Alleingang bei der Beschilderung und fehlende Information zu Neubaumaßnahmen an der ehemaligen Johannesschule in Rohrbach sorgen für hefitige Kritik an der Kreisverwaltung. Foto: Elmar Müller

Exklusiv Rohrbach Bei der Gemeinschaftsschule im Stadtteil moniert der Ortsrat fehlende Absprache und Information.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Müller

In ihrer jüngsten Sitzung machten die Mitglieder des Rohrbacher Ortsrates ihrem Ärger über die Verwaltung des Saarpfalz-Kreises in Homburg Luft und fanden dafür deutliche Worte. Da war von „undemokratischem Verhalten“ die Rede und von „schlechtem Stil“. Das Verhältnis zum Kreis „lässt zu wünschen übrig“, hieß es in den Redebeiträgen. Was alle Ratsmitglieder so aufregte, war die Tatsache, dass während der Sommerferien in Rohrbach die Wegweiser zur Johannesschule abmontiert und durch solche mit der Aufschrift „Gemeinschaftsschule“ ersetzt wurden (wir berichteten).

Ortsvorsteher Roland Weber machte deutlich, dass viele Rohrbacher Bürgerinnen und Bürger über diese Maßnahmen regelrecht entsetzt seien. Viele seien in diese Schule gegangenen und fühlten sich jetzt ihrer Identität beraubt. „Warum nennt man die Einrichtung nicht Gemeinschaftsschule St. Johannes?“, fragte Weber. Er erklärte, dass seitens der Kreisverwaltung weder eine Anfrage noch ein Antrag in Bezug auf eine Änderung der Beschilderung an die Stadt St. Ingbert gestellt worden sei.

Der Ortsvorsteher: „Wir sind mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden und sollten uns dagegen wehren.“ SPD-Fraktionssprecherin Hedis Behrmann, bedauerte diese Umgangsformen zwischen Kreis und Stadt und erklärte: „Das war bisher anders.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Schuh schlug vor, die Stadt solle die Schilder wieder entfernen. Der Rat will jetzt in dieser Sache schnellstmöglich einen Ortstermin mit Landrat Theophil Gallo vereinbaren.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Hallenbad und Sporthalle an der Gemeinschaftsschule Rohrbach : Der Abriss beginnt noch in diesem Jahr

Doch es hatte sich noch mehr Ärger gegenüber der Kreisverwaltung aufgestaut. Dabei ging es um die geplante Neubaumaßnahme eines weiteren Schultraktes und der Turnhalle an der Gemeinschaftsschule in Rohrbach. Hier hätte die CDU gerne die entsprechenden Pläne gesehen. In der Stellungnahme der St. Ingberter Verwaltung hieß es hierzu: In einem Telefonat zwischen Martin Ruck, dem Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt, und einem Mitarbeiter des Saarpfalz-Kreises habe dieser klargestellt, dass der Kreis bezüglich der geplanten Neubaumaßnahme keinen Abstimmungsbedarf mit der Stadt St. Ingbert sehe und es auch ablehne, in einem Gremium der Stadt St. Ingbert die Planungen vorzustellen. Somit könne davon ausgegangen werden, dass auch keine Pläne zur Verfügung gestellt würden.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsrat Rohrbach : In der Rohrbachhalle wird es ganz eng

„Ich habe diesbezüglich schon mehrfach nachgefragt, Termine wurden genannt, aber nichts ist passiert“, betonte Roland Weber. Vor allem mit Blick auf den Neubau der Sporthalle sah der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Schuh erhebliche Informationendefizite. Hier lasse man die Rohrbacher Vereine im Ungewissen.