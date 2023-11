St. Ingberter Gastronomie Wie es im Krempels wieder „gutbürgerlich“ wird

Stefanie Schubert wohnt am Rand der Seyenanlage, gleich gegenüber vom „Krempels“. Das urige Restaurant hat sie schon seit Jahren im Auge. Vor langer Zeit war Schubert selbständig mit der Gaststätte eines Tennisclubs. Bei anderen Gastwirten, auch in St. Ingbert, half sie ab und zu aus. Im „Krempels“ war sie gerne zu Gast, das Restaurant in Sichtweite war ihr ans Herz gewachsen. Als unsere Zeitung im Sommer berichtete, dass Oliver Muskalla aufhören will, da hatte sie keine Ruhe mehr. Muskalla betreibt außer dem „Krempels“ ein weiteres Lokal in der Fußgängerzone, und er ist Mitinhaber der Brauerei „Herz und Heimat“.