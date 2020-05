Stufenweise zum Normalbetrieb : Krankenhaus will Richtung Normalbetrieb

Krankenhaus will Richtung Normalbetrieb

Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert will nach und nach wieder das volle Leistungsspektrum anbieten. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Kreiskrankenhaus und Geriatrische Rehaklinik in St. Ingbert haben vor, stufenweise zum normalen Betrieb zurückzukehren.

„Nachdem wir seit Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie planbare Operationen, Eingriffe und Krankenhausaufenthalte verschieben mussten, treten das Kreiskrankenhaus und die angeschlossene Geriatrische Rehaklinik schrittweise wieder in den Regelbetrieb ein“, erläutert Thorsten Eich, Geschäftsführer der Kliniken. Auch die Krankenhausambulanzen und Sprechstunden unserer Chefärzte finden wieder regulär statt. „Die Ambulanzen und Sprechstunden stellen eine wichtige Säule der Patientenversorgung in unserer Klinik dar, da hier entschieden wird, wer ambulant oder stationär versorgt werden soll.“

Im Kreiskrankenhaus wird die OP-Kapazität schrittweise erhöht und beträgt derzeit etwa 75 Prozent der Normalkapazität. „Durch die zunehmende OP-Kapazität können verschobene Routineeingriffe und planbare ambulante und stationäre Operationen, wie beispielweise Operationen zum künstlichen Knie- und Hüftgelenkersatz oder Operationen im HNO-Bereich, wieder terminiert und durchgeführt werden. Nach und nach soll das volle Leistungsspektrum wieder angeboten werden“, so Eich weiter.

Voraussetzung zur Rückkehr in den Normalbetrieb ist die Umsetzung eines umfassenden Hygiene- und Schutzkonzeptes. Das Konzept wurde mit dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises abgestimmt und soll allen Patientinnen und Patienten, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken einen größtmöglichen Schutz vor einer Coronavirus-Infektion bieten.

„Die Betreuung der Patientinnen und Patienten in separierten Bereichen ist sehr personalintensiv und stellt hohe Anforderungen an unsere Pflegefachkräfte. Nichtsdestotrotz haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich die Herausforderungen der letzten Wochen mit Bravour gemeistert und dafür bedanke ich mich ausdrücklich“, so die Pflegedirektorin des Kreiskrankenhauses, Margit Damm.