Corona-Pandemie : Saarpfalz-SPD sieht Verbesserungsbedarf beim Impfzentrum

Esra Limbacher. Foto: Duttka/SPD

Saarpfalz-Kreis Kreis will Fahrdienstangebote mit Kommunen koordinieren. Derweil gibts zwei neue Todesopfer. Impfungen am UKS gehen erst am Donnerstag weiter.

Am 28. Dezember fiel der Startschuss im auch vom Saarpfalz-Kreis betriebenen Impfzentrum Ost in Neunkirchen-Sinnerthal. Esra Limbacher, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion schreibt in einer Mitteilung, laut Impfzentrums-Leiter Gunter Maier seien bereits über 2200 Personen dort behandelt worden. Die Arbeit funktioniere gut, die Abläufe seien klar geregelt, die Mitarbeiter hoch motiviert. Problematisch bleibe aber der Transport nicht mobiler älterer Menschen zum Impfzentrum nach Neunkirchen (wir berichteten).

Insbesondere Ortsvorsteher und Bürgermeister erhielten momentan Anrufe von älteren Bürgern, die Probleme hätten, alleine zum Impfzentrum zu kommen. „Ich habe unserem Landrat vorgeschlagen, dass auch der Landkreis hierbei eine entscheidende Stütze sein kann. Gerade ältere bedürftige Personen, die alleine die Fahrt nicht bewerkstelligen können, müssten ein adäquates Hilfeangebot erhalten“, so Limbacher. Man ist an dem Thema laut Kreis-Pressestelle aber dran. Die Kommunen schrieben die betroffene Zielgruppe der Priorisierung 1 an, vor allem also über 80-Jährige. Der Saarpfalz-Kreis habe am 12. Januar eine Abfrage an die Städte und Gemeinden zu geplanten organisatorischen Maßnahmen gerichtet und sei in Abstimmung mit den Kommunen. Interkommunale Maßnahmen werde man nächste Woche bei einer digitalen Konferenz zwischen Landrat, Oberbürgermeister und den Bürgermeistern besprechen.

Während derweil am Donnerstag sinkende Corona-Infektionszahlen im Saarpfalz-Kreis eher kurz durchschnaufen lassen, bedeuten zwei weitere Todesfälle im Gegenzug einen neuerlichen Schlag ins Kontor. Inzwischen sind 67 Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Ansonsten gab es elf neue Fälle (fünf in Homburg, sechs in St. Ingbert), was die Gesamtzahl auf 2718 steigen ließ. Da allerdings seit dem Vortag auch 23 Leute gesund wurden, sank die Zahl der akut Infizierten von125 auf 111. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich aktuell der magischen 50: Sie sank von 78,28 auf nun 67. Im Krankenhaus müssen sich gerade 21 Leute behandeln lassen, am Vortag waren es 24.