Die Günter-Dörr-Stiftung baut derzeit den ehemaligen Kindergarten St. Michael in der Ostheimerstraße in seniorengerechte Wohnungen um. Foto: Elmar Müller

St. Ingber Neben dem Kredit, mit dem der Stadtrat bereits beim Bläse-Haus die Liquidität sichern musste, greift dieser jetzt auch der Günter-Dörr-Stiftung vorübergehend finanziell unter die Arme.

t Bereits im Dezember hatte der St. Ingberter Stadtrat der Bläse-Stiftung einen Überbrückungskredit in Höhe von 100 000 Euro gewährt (wir berichteten). In seiner ersten Sitzung nach der Corona-bedingten Sitzungspause hat der Rat jetzt der Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021 zugestimmt. Gleichzeitig stimmte das Gremium der Gewährung eines weiteren Kassenkredites von erneut 100 000 Euro, ebenfalls bis zum 31. Dezember 2021, zu.

Aus den Unterlagen der Verwaltung für die Sitzung geht hervor, dass die bauliche Aufarbeitung des Gebäudes Kaiserstraße 131 – das sogenannte „Bläse-Haus“ - aktuell noch nicht abgeschlossen ist. Weiter heißt es, dass Arbeiten im Außenbereich ausstünden. Diese seien den Mietern in Aussicht gestellt, aber noch nicht in Angriff genommen worden, unter anderem wegen fehlender finanzieller Mittel. Da die Höhe des Bedarfs aber noch nicht abzusehen sei, habe die Stiftung die Stadtverwaltung schriftlich um einen weiteren Liquiditätskredit in Höhe von 100 000 Euro sowie um eine Verlängerung des im Dezember 2019 gewährten Kredits bis Ende 2021 gebeten.

Aus den Unterlagen geht hier hervor, dass die Stiftung vier in ihrem Besitz befindliche Wohnungen in Kaiserslautern verkaufen will. Zu welchem Zeitpunkt und für welche Summe sei aber noch unklar. Die Maßnahmen der beiden Stiftungen sollten schnellstmöglich beendet werden, merkte OB Ulli Meyer an. Perspektivisch sollen die noch erforderlichen Investitionen später dann über Bankdarlehen der beiden Stiftungen finanziert werden.