Extras für Kitas in St. Ingbert Bausteine regen Kinder zur Bewegung an

Ursula Hornig, die Leiterin der Kita, sieht „Bewegung in allen Bereichen“ als ein zentrales Element frühkindlicher Erziehung an, das dazu auch noch intelligenzfördernd sei. Sie ist überzeugt davon, dass die aus Schaumstoff bestehenden Bauteile das vorhandene Material sinnvoll ergänzen und in einem flexiblen Aufbau Kindern aller Altersgruppen einen kreativen Umgang ermöglichen. Mit dem willkommenen Geschenk entstünde ein Mehrwert, der einen nachhaltigen Gewinn für alle Kinder in der Kita bedeute.