Wie läuft der Verkauf in Krisenzeiten auf dem Markt? : Wie die Händler in der Krise denken

Blick in die Rickertstraße beim Kirmes-Krammarkt in St. Ingbert. Händler locken mit tiefen Preisen. Foto: Michael Beer

St Ingbert Der Ukraine-Krieg treibt die Preise für viele Dinge des täglichen Bedarfs in die Höhe. Auf dem Krammarkt in St. Ingbert erleben die Händler Kauf-Zurückhaltung. Und treffen erstaunliche Aussagen.

„Früher waren alle Händler zufrieden“, sagt Ali Hassain. Der 37-Jährige verkauft an mehreren Ständen auf dem St. Ingberter Kirmes-Krammarkt Mützen, Gürtel, Brieftaschen, Schuhe. Jeden Tag ist er auf einem Markt. Und das seit zwölf Jahren, wie er erzählt. An diesem Montagmittag ist das Geschäft so halbe halbe, wie er mit den Händen andeutet. Klar ist für ihn: „Die Leute sparen Geld. Es wird alles teurer. Wasser, Strom, Gas.“ Da sei es eben beim Gang über den traditionellen Markt in der St. Ingberter Innenstadt eben nicht mehr wie vor Jahren, als der ein oder andere im Vorbeigehen etwas Schönes sah und einfach kaufte. Trotzdem wirkt er entspannt und nimmt eine pragmatische Haltung ein: „Wenn das hier nicht mehr geht, muss ich mir eine andere Arbeit suchen.“

Bei bestem Wetter ist auf dem Markt halbwegs Betrieb, in früheren Jahren schoben sich die Menschen aber durch die Rickertstraße und die Fußgängerzone. Nach zwei Jahren Pandemie sorgen in diesem Herbst explodierende Preise infolge des Krieges in der Ukraine für viel Unsicherheit bei den Menschen. Was bedeutet das für die Händlerinnen und Händler auf dem Markt? So viel wird bei einem Rundgang schnell deutlich: Auch wenn die Geschäfte nicht florieren, aus der Ruhe bringen lässt sich von den Marktbeschickern so schnell niemand.

Die Kundschaft plaudert zwischen den Ständen in der Rickertstraße ausgiebig. Ein batteriebetriebener Wackeldackel piepst zwischen seinesgleichen auf Höhe des Rostwurstimbiss „Schleppi“, als ginge es um sein Leben. Ein älteres Paar schaut sich mit kritischem Blick ein Paar Schuhe an und bekommt sofort das Rabattangebot: „30 Euro.“ Auf dem Krammarkt gibt es das ein oder andere günstig. Das treibt die Massen aber ganz offensichtlich nicht zum Kauf.

Tanja Kalendkiewicz, 49, ist mit ihrem großen Angebot an Blumenzwiebeln aus der Nähe von Gummersbach nach St. Ingbert gekommen für die zwei Markttage. St. Ingbert laufe nicht gut, erzählt sie und fügt hinzu: „Bei der Strecke und den Spritpreisen muss es sich schon lohnen.“ Naja, der Nachmittag liege noch vor ihnen. Alles in allem liefen die Märkte ganz gut nach Corona. Kaufzurückhaltung wegen der Energiekrise erlebe sie jedenfalls bislang nicht.

Ertan Baysal aus Neunkirchen steht mit seinen Tischdecken in der Fußgängerzone. „Ich mache das seit 20 Jahren“, erzählt er. Deshalb habe er Stammkundschaft, die ihn kennt und vorbeikommt, wenn Markt ist. Er könne sich nicht beschweren über den Umsatz, den er mache: „Ich höre schon mal bei dem ein oder anderen Kunden, die Abschläge seien doppelt so hoch. Aber Gott sei Dank verkaufe ich nicht schlechter als vor Corona.“

Hinter dem Stand mit „HaRa“-Reinigungsprodukten steht Irene Schneider. „Früher war das Einkaufsverhalten etwas lockerer, heute kaufen die Leute gezielter ein“, sagt sie. Aber ihre Produkte seien sparsam im Verbrauch, die Menschen kämen, wenn es so weit sei. Eine Kundin hat schon einen 50-Euro-Schein gezückt und steht vor den Utensilien für den Fensterputz. Sie mache kein Verlustgeschäft, „sonst wäre ich nicht hier“, sagt Schneider und wendet sich der Kundin zu.

Vor seinem knallgelben Transporter steht Werner Petry. Der heiße Sommer hat ihm in die Karten gespielt, die Menschen hätten bei ihm viele Hüte gekauft. In diesem Herbst werde es für die Händler schwer, meint der 64-Jährige. Und sein Kollege Michael Wagner, der um die Ecke seine „spanische Reibe“ vertreibt, fügt hinzu: „Die große Kasse ist überall vorbei. Aber man muss auch mal kleine Kasse machen.“ Der Mann aus Rotalben in der Pfalz hat ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Petry zeigt Verständnis. Wenn die Menschen auf ihre Energiekosten-Abrechnungen schauten, müssten sie auch irgendwo sparen. Gezielt kämen sie zum Einkaufen: „Ich habe heute einen Hut für 79 Euro verkauft. Das ist schon Geld.“ Und er setzt hinzu: „Sind wir mal froh, wenn wir nicht wieder die Bude zumachen müssen wegen Corona.“

Ali Hassain verkauft auf dem Krammarkt viel aus Leder. Foto: Beer

Tanja Kalendkiewicz hat einen weiten Weg auf den Krammarkt. Foto: Beer

Ertan Baysal setzt auf seine Stammkundschaft. Foto: Beer

Werner Petry sagt, der Herbst werde für Markthändler schwierig. Foto: Michael Beer