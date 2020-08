Mariä Himmelfahrt in St. Ingbert : Kirche wird für alle Sinne erlebbar

Der Zelebrationsaltar wurde in der Kirche Herz Mariae in St. Ingbert auf einem eigens gefertigten Podest aufgebaut. Foto: Sonja Nickolai

St. Ingbert Mit-Mach-Kunst, Musik, Texte und Gebete am 15. August in Herz Mariae.

Als am 13. März der Lockdown alles lahmgelegt hatte, waren die geöffneten Kirchen ein gern genutzter Ort, sich zu besinnen und im Gebet Kraft zu tanken. In der St. Ingberter Kirche Herz Mariae ist es gelungen, das Kirchenjahr in wechselnden Installationen sichtbar zu machen. Eine musikalische Pfingstmeditation mit tiefgründigen Texten ist so gut angenommen worden, dass es für das Organisationsteam einen weiteren Motivationsschub gebracht hat.

Das Ergebnis konnte man Anfang August beim ersten Gemeindegottesdienst seit dem Lockdown erleben: An ihrem letzten Tag in der Kita besuchte eine Delegation der Schulkinder die Kirche und überreichte der Gemeinde ihr großes Banner, das nun in unserer „Kinderecke“ seinen Platz gefunden hat. Ein Zelebrationsaltar, den die alle Installationen gemeinsamen verbindenden, bunten Wollfäden zieren, wurde auf einem eigens gefertigten Podest aufgebaut. Somit ist der Kontakt zwischen Priester und Gemeinde noch intensiver und das Installationsbild, das uns seit den Kartagen in abgewandelter Form begleitet, hat dadurch einen zentralen Platz gefunden.

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, sind alle St. Ingberter eingeladen, im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr in Herz Mariae bei Musik und Texten ein wenig Ruhe zu finden und sich die dann wieder erweiterten Installationsimpulse zu diesem Fest anzuschauen.

Das Programm: Von 14 bis 15 Uhr erklingt Flötenmusik als Untermalung marianischer Texte. Von 15 bis 16 Uhr findet ein kleines Taizé-Gebet statt. Von 16 bis 17 Uhr erklingt Cellomusik als Untermalung marianischer Texte. Von 17 bis 18 findet der Nachmittag seinen Abschluss in einer Marienandacht.