Von zwölf auf 22,4 Millionen wegen höherer Handwerker und Baustoffpreise Kostenexplosion bei Schulbau in Rohrbach

Kein Bauprojekt ohne drastisch steigende Kosten. So ist es auch bei der Gemeinschaftsschule Rohrbach. Der Saarpfalz-Kreis plant hier die Errichtung eines Schulneubaus und einer Drei-Feld-Sporthalle. Das Vorhaben zieht sich seit 2018 hin, 2021 wurden die alte Turnhalle und das alte Hallenbad von Baggern plattgemacht. In seiner Dezembersitzung befasste sich nun der Kreistag mit dem Thema. Über die 2018 einmal kalkulierten zwölf Millionen Euro Projektosten kann man nur noch schmunzeln. Inzwischen steht eine Kostenschätzung von 22,4 Millionen Euro im Raum. Wie Hans-Peter Engel, beim Kreis zuständig für Immobilien, Finanzen und Schulen, berichtet, sei der Baupreisindex bis dato bereits um 44 Prozent gestiegen. Gemeint sind damit sowohl Material- als auch Handwerkerkosten. In den Jahren der Bauphase werde er um weitere 13 Prozent klettern. Diese 57 Prozent mehr werfen die Planung völlig durcheinander, wie auch Landrat Theophil Gallo einräumt. Von dem neuen Kostenrahmen über 22,4 Mio. Euro stünden momentan noch 4,15 Mio. zur Verfügung, wie es in den Ratsunterlagen hieß. Dennoch brachte das Gremium das teuer gewordene Projekt auf den Weg.